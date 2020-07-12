منطقة حائل تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. اليوم

وصل إجمالي الإصابات 2590 والتعافي 637

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 89 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل أي حالات تعافِ أو وفاة جديدة.

وكان نصيب مدينة حائل بواقع 71 حالة، ومحافظة الشملي 9 حالات، ومحافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الغزالة 3 حالات، ومحافظة بقعاء حالتين، ومحافظة موقق حالة واحدة.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2590، منها 1949 حالة نشطة، و637 حالة تعافِ، و4 حالات وفاة.