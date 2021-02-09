"التجارة" تستدعي 1.483 شاشة LG OLED TV" LG"

بسبب خلل في لوح الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة

‬ أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1.483 شاشة LG OLED TV" LG" 2016 – 2019.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في لوح الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الشاشة وتوقفها عن العمل، مع احتمالية حدوث انصهار بالغطاء الخلفي قد يتسبب بالإصابة بحروق حال الملامسة.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لترتيب موعد زيارة فني معتمد لاستبدال لوح الطاقة، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً.