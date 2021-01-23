"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 10:06 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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