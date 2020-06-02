





2

إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937

البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة

645

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.