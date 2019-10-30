مهرجان للإبل في سويسرا وإطلاق أول جائزة أوروبية لأفضل مزرعة إبل

"بن حثلين": ضِمن جهود لإيصال ثقافتها عالميًّا واعتزازًا بهويتنا السعودية

كشفت المنظمة الدولية للإبل، عن الموافقة على تأسيس وإشهار الجمعية الأوروبية لملاك مزارع الإبل، ومقرها سويسرا، وتابعة للمنظمة الدولية للإبل، وإطلاق جائزة سنوية لأفضل مزرعة إبل أوروبية، إضافة إلى الموافقة على إقامة أول مهرجان في سويسرا في الفترة من 29- 30 أغسطس 2020م؛ وذلك بعد عقد الملتقى الأوروبي الأول لملاك مزارع الإبل في زيورخ السويسرية أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 دول أوروبية.

وبيّن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل، أن الملتقى الأوربي الأول يهدف إلى زيادة وتعميق الدراسات الميدانية المتعلقة بالإبل، ودعمها بمختلف الوسائل الكفيلة لإنجاحها وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في نمو وتربيتها التي تواجه ملاك مزارع الإبل وتشجيع إقامة مزارع جديدة.

وأضاف أن الجهود المبذولة تأتي من أجل إيصال ثقافة الإبل على المستوى العالمي، ودعمها، وتأتي اعتزازًا بالهوية السعودية وبموروث الإبل ودعمها، وتشجيعها واستمرارية نشرها على مستوى العالم.

يُذكر أن المنظمة الدولية للإبل انطلقت 21 مارس 2019 ومقرها العاصمة الرياض، وبمشاركة 96 دولة على المستوى العالمي.