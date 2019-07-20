قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد بمنطقتين غدًا

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.
وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.
على خلفية إعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات فيهما
دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.
وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.