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في ختام المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية 2022

الفرنسي "بيترهانسيل" يحقق المركز الأول.. و"العطية" في صدارة الترتيب العام

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية 2022، الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي، ويعدُّ الأكبر من ناحية عدد المشاركين؛ حيث انطلقت هذه المرحلة من وادي الدواسر حتى بيشة بمسافةٍ إجمالية بلغت 758كم؛ منها 375كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وقد استطاع الفرنسي بيترهانسيل سائق فريق "أودي" والمتوّج بلقب العام الماضي، الوصول إلى خطّ النهاية مبكرًا، ليحقق المركز الأول في فئة السيارات، متقدمًا على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز، الذي حلّ ثانيًا في هذه المرحلة، فيما وصل الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا سائق "بي آر إكس" في المركز الثالث.



وبنهاية هذه المرحلة لا يزال القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" متصدرًا للترتيب العام، بالرغم من إيقاع عقوبة زمنية عليه من قبل لجنة الحكام؛ نظير قيامه بخرق قوانين حزام الأمان خلال المرحلة الثامنة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي. فيما قلّص الفرنسي "سيباستيان لويب" صاحب المركز الثاني التوقيت بينهُ وبين العطية إلى 32 دقيقة و25 ثانية، أما يزيد الراجحي فقد نجح في الحفاظ على المركز الثالث.



وفي فئة الدراجات النارية تمكّن الأسترالي توبي برايس درّاج "ريد بُل كيه تي أم" من الحصول على المركز الأول في هذه المرحلة، متفوقًا على وصيفه الأرجنتيني لوسيو بينافيدس درّاج "هوسكفارنا"، أما الإسباني خوان باريدا درّاج "هوندا" فقد احتل المركز الثالث، فيما أعلن الأرجنتيني كيفن بينافيديس بطلُ النسخة الماضية لرالي داكار عن فئة الدراجات النارية الانسحاب من الرالي، بسبب مشكلة في دراجته.



أما البرازيلي مارسيلو ميديروس فقد حقّق الزمن الأسرع في المرحلة العاشرة عن فئة الدراجات الرباعية "كوادز"، فيما ظفر البولندي كميل فيشنيفسكي درّاج فريق "أورلين" بالمركز الثاني، فيما وصل الفرنسي أليسكاندر جيرود ثالثًا.



وشهدت هذه المرحلة لفئة الدراجات الرباعية "كوادز" انسحاب الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق "ديل أمو/ ياماها"، وذلك بسبب بعض المشكلات الميكانيكية، كما قرّر الفرنسي فينسان بادرونا الانسحاب من الرالي أيضًا؛ إثر عطلٍ ميكانيكي في درّاجته.



وفي فئة المركبات الصحراوية تي3، نجح الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق "ريد بل أوفرود" في خطف الصدارة، متقدمًا على زميلته في الفريق الإسبانية كريستان غوتييرز صاحبة المركز الثاني، فيما أنهى السويدي سيباستيان إريكسون هذه المرحلة في المرتبة الثالثة، كما تمكّنت السعودية دانية عقيل سائقة فريق "ريسينغ" من إنهاء هذا السباق في المركز السادس، كما أنها تحتل المرتبة التاسعة في الترتيب العام.



فريق "كاماز" أحكم سيطرته على فئة الشاحنات برالي داكار السعودية 2022، بعد أن استحوذ سائقوه على المراتب الثلاثة الأولى في الجولة العاشرة؛ حيث كان الروسي دميتري أول الواصلين إلى خطّ النهاية، تبعه زميله إدوارد نقولاييف، تلاهم أندري كارجينوف.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، فقد ظفر الليتواني روكاس باسيوشكا بالمركز الأول، وذلك بعد تفوّقه على البولندي آرون دومزالا الذي حلّ وصيفًا، بينما حاز الإسباني جيرارد فاريس المركز الثالث.



وتنطلق يوم غدٍ الخميس الجولة الحادية عشرة، التي ستكون عبارة عن مرحلة دائرية حول محافظة بيشة؛ حيث تبلغ المسافة الإجمالية لهذه الرحلة 501كم؛ منها 346كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.