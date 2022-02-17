"وادي طيبة" توقّع اتفاقية لدعم رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات

لتعزيز أعمال ومبادرات المنظومة الوطنية في قطاعي البحث والابتكار

وقّعت شركة وادي طيبة -الذراع الاستثمارية لجامعة طيبة بالمدينة المنورة- مذكرة تفاهم مع Flat6Labs، تهدف إلى تعزيز ودعم رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات عن طريق مجموعة من المبادرات والفعاليات ومشاريع للدعم والاستثمار في رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات، بما يسهم في تعزيز أعمال ومبادرات المنظومة الوطنية في قطاعي البحث والابتكار وتقنية المعلومات ونقل الخبرة والمعرفة لرواد الأعمال لتحقيق الاستدامة لريادي أعمال التقنية داخل المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور جابر المطيري، أن جهود شركة وادي طيبة، ستركز خلال الفترة المقبلة في بناء منظومة متكاملة لدعم وتمكين رأس المال البشري في التقنيات الحديثة وبيئة محفزة للابتكار، لتسهم في تعزيز بناء الشركات الناشئة وإيجاد الفرص لرواد الأعمال في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ضمن منظومة العمل الوطنية في المملكة، التي تُعد أكبر مركز إقليمي للتقنية والرائدة في التقنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبيّن "المطيري" أن شراكة وادي طيبة وFlat6Labs، تتماشى مع جهود الطرفين المستمرة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في المملكة.