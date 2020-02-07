دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" .. ثلاث مواجهات مثيرة في ختام الجولة الـ 17

تستكمل عصر مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم حيث تُقام ثلاث مباريات مثيرة.

أبها - الوحدة

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الرياض، حيث يحتل أبها المركز التاسع برصيد 23 نقطة في حين يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 27 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز أبها بهدفين لهدف.

الحزم - الفيحاء

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الرياض حيث يحتل الحزم المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة في حين يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 21 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الفيحاء بهدفين لهدف.

الفيصلي - الشباب

تُقام المباراة في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت الرياض، حيث يحتل الفيصلي المركز الثامن في المسابقة برصيد 24 نقطة في حين يحتل الشباب المركز السابع برصيد 25 نقطة، علمًا بأن مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل السلبي .