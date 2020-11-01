ابتداءً من الخميس القادم .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة 4 أسابيع لمواجهة كورونا

أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "من دون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 01:23 AM

ابتداءً من الخميس القادم .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة 4 أسابيع لمواجهة كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "من دون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

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فيروس كورونا الجديد بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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