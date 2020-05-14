ضمك يسلم الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين راتب شهر رمضان

شملت جميع العاملين في النادي

أعلنت إدارة نادي ضمك عن صرف راتب شهر رمضان للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وجميع العاملين، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح ضمك أن هذه الخطوة تأتي من قبل الإدارة، سعياً منها في سبيل الإيفاء بالاستحقاقات المالية وفق الخطة المالية المعتمدة، والموضوعة منذ بداية الموسم.

وجاء تسليم إدارة الفريق لمرتبات شهر رمضان، في وقت تواجه الأندية على الصعيدين المحلي والعالمي أزمة مالية إثر توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الإدارات إلى الاتفاق مع لاعبيها على تخفيض أجورهم بنسبة 50 في المئة.