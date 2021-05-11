كورونا حول العالم.. 159 مليون إصابة و3.3 مليون وفاة

توزيع 1.32 مليار جرعة لقاح وعدد المتعافين يتجاوز 95 مليوناً

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 159 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت حول العالم إلى 1.32 مليار.

وأظهر أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفق "الألمانية"، أن إجمالي الإصابات بلغ 158.957 مليون، أما عدد المتعافين فتجاوز 95 مليوناً، في حين ارتفعت الوفيات إلى 3.303 مليون.