وزير العدل يعتمد ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات

إتاحة توثيق العقارات في أيّ مدينة تسهيلاً للمستفيدين

اعتمد وزير العدل د. وليد الصمعاني؛ ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات تسهيلاً للمستفيدين.

وتتيح الضوابط الستة توثيق العقارات في أيّ مدينة.

يُشار إلى أن القرار تمّ تطبيقه بشكلٍ جزئي في مدينة الرياض قبل ٤ أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تمّ تعميمها في أنحاء المملكة كافة؛ تسهيلاً على المستفيدين.