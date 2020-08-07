ليبيا: 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلى حصيلة تسجلها منذ ظهر فيها الوباء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»؛ كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضي، إلى جانب إحصاء ثماني حالات وفاة، وشفاء 12 مصاباً.

وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»؛ بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، 107 حالات وفاة.