436 ولادة ‪وأكثر من 56 ألف زيارة لطوارئ مستشفى الخرمة خلال 2020

تنويم 1990 حالة و132 عملية جراحية

كشفت إحصائية حديثة لمستشفى الخرمة العام، التابع لصحة الطائف، أن عدد زيارات الطوارئ بالمستشفى بلغ 56550 زيارة، كما شهدت 436 حالة ولادة، خلال عام 2020‪. فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى 16639 مراجعًا. ‪

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد حالات التنويم بالمستشفى 1990 حالة، كما أجريت 132عملية جراحية؛ وبلغت فحوصات الأشعة 14224، وتم تسجيل 150362 فحصًا مخبريًا.

كما سجل المستشفى 60728 وصفة طبية، و5106 جلسات غسيل كلى، و1320 جلسة علاج طبيعي.