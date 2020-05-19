مصر تفرض الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية.. وتغرم المخالفين 4 آلاف جنيه

يبدأ سريان القرار 30 مايو

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء)، قرارًا يلزم العاملين والمتردّدين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارًا) على المخالفين، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن سريان القرار يبدأ من 30 مايو (أيار) الجاري ويستمر لمدة 15 يومًا.

وأشارت إلى استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه.