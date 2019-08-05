"الصحة" تراقب البعثات الطبية والقطاع الخاص خلال موسم الحج

للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة المرضى

يراقب فريق الالتزام في وزارة الصحة، التزام البعثات الطبية والقطاع الخاص في موسم الحج لعام 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالاشتراطات الصحية وتوفيرها المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

ويتولى الفريق مهام التأكد من شهادات الممارسين الصحين المرافقين للبعثة وأيضاً الأقسام الطبية الخاصة بالبعثات، وذلك من خلال زيارات توعوية رقابية يومية لرفع مستوى التزام البعثات الطبية الداخلية والخارجية للحج والقطاع الصحي الخاص في المجمعات والمستشفيات والصيدليات والخدمات المساندة والمراكز الصحية الأخرى.

وخصصت الوزارة فرق عمل من المفتشين العاملين بالوكالة المساعدة للالتزام للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تقوم تلك الفرق بعشرات الجولات يومياً وفي مختلف الأوقات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وبلغ عدد البعثات الخارجية على وجه الخصوص وفروعها أكثر من 200 حتى الآن مع استمرار فرق الالتزام برصد جميع العيادات الصحية التي ترافق بعثات الحج.

ويقدر عدد المؤسسات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 1800 مؤسسة، حيث أنهت فرق الالتزام أكثر من 700 زيارة توعوية رقابية خلال موسم الحج الحالي مع استمرار تلك الزيارات على مدار الساعة خلال أيام الحج القادمة.

وشهدت تلك الزيارات رصد أكثر من 450 ملاحظة في المؤسسات الصحية وأكثر من 320 مخالفة في البعثات الطبية للحج وتستكمل الإجراءات التصحيحية لجميع تلك الملاحظات مع البعثات والمؤسسات الصحية بمتابعة يومية من فرق الالتزام.

وحثت "الصحة" جميع مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المتبعة في الدولة حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لايقاع العقوبات النظامية والتي تصل لغرامة 300 ألف ريال سعودي وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.