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في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

"حمد الله" أضاع ركلة جزاء من جديد.. الأهلي يعيد النصر لدوامة الأحزان

أعاد الأهلي نظيره النصر لدوامة الأحزان والخسائر من جديد؛ وذلك بعد أن أسقطه على أرضه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وكان الأهلي هو البادئ بزيارة مرمى حارس النصر "جونز" عند الدقيقة الـ38 إثر تسديدة من خارج الصندوق، أرسلها إدريس فتوحي بشكل ولا أجمل. وكان قبل ذلك، وتحديدًا عند الدقيقة الـ33، قد أضاع هداف النصر عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء، تصدى لها حارس الأهلي محمد العويس على دفعتين، لكن أيمن يحيى أعاد النصر للواجهة من جديد بهدف التعديل عند الدقيقة الـ39 من خلال تسديدة أرضية زاحفة، وصلته من "حمد الله"، استقرت داخل الشباك الأهلاوية.



وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ70 أرسل "مايكون" كرة قوية خطرة على مرمى الأهلي، مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب. وعند الدقيقة الـ89 صادق "فتوحي" على نتيجة المباراة، وخطف النقاط الثلاث بهدف ثانٍ للأهلي من ركلة جزاء.



وبتلك النتيجة عاد الأهلي للمركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما بقي النصر في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.