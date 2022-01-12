الرميان : "معادن" تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.. الإيرادات تضاعف 10 مرات

قال: السعودية تعيد صياغة مستقبل قطاع "التعدين" ونركّز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين ياسر الرميان، اليوم، أن "معادن" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقال خلال مشاركته في "مؤتمر التعدين الدولي" المقام في الرياض، إن إيرادات معادن تضاعفت 10 مرات في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "كثير من الصناعات يعتمد على التعدين، حيث إن صناعاته تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة وستغير المشهد".

واختتم حديثه بالقول: السعودية تعيد صياغة مستقبل القطاع ونركز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030.

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورحّب الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة، والخروج من هذا المؤتمر بما يحقق تطلعات الجميع.

وكشف الوزير أن عدد الرخص التعدينية، بلغ (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، ووضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.