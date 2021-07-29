"الثبيتي" إلى رتبة "رائد" بشرطة منطقة مكة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بشرطة المنطقة، النقيب عبدالعزيز الثبيتي، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

وعبَّر الرائد "الثبيتي" عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا قويًّا له لمواصلة المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.