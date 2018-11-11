وزير الإعلام يُناقش مع كتَّاب الرأي التحديات الراهنة وسبل مواجهتها

في ديوانية الكُتَّاب التابعة للجمعية السعودية لكُتَّاب الرأي

استضافت ديوانية الكُتَّاب التابعة للجمعية السعودية لكُتَّاب الرأي مع بدء نشاطها مساء اليوم، وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في لقاء مع مجموعة من كُتاب الرأي الأعضاء في الجمعية.

وأجرى وزير الإعلام حواراً مع الكُتَّاب حول الأحداث الجارية، وتناول الحوار تأثير كتَّاب الرأي في الرأي العام، ودورهم في تعزيز استقرار المجتمع، وتبني قضاياه، والتصدي للتحديات الراهنة في المنطقة.