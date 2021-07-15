وليد عبد الله يلتحق بمعسكر النصر في بلغاريا

المدرب قسم الفريق إلى 3 مجموعات

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الخميس، تدريباته خلال معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.



وعمد مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس إلى تكثيف الجوانب اللياقية، ثم أتبعها بتمارين فنية باستخدام الكرة، وبعد ذلك فرض جرعات خاصة للحراس.



وفي تدريبات المساء، بدأ العمل بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، إضافة إلى مران بدني متكامل، قبل أن يقسم مينيزيس الفريق إلى 3 مجموعات.