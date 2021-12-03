تقارير لبنانية : جورج قرداحي يعلن استقالته من منصب وزير الاعلام

ذكرت تقارير لبنانية ان وزير الاعلام اللبنانية جورج قرداحي قدم استقالته ظهر اليوم الجمعة من منصبه لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

واعلن قرداحي يوم امس الخمس عبر قناة " ام تي في " اللبنانية ، عن نيته بتقديم استقالته اليوم الجمعة .

وافادت اذاعة صوت لبنان، اليوم الجمعة، عن تقديم قرداحي استقالته ، مشيرة الى ان استقالته تأتي لتمهيداً لحل خلاف محتمل مع دول خليجية على خلفية تصريحاته .