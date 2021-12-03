تقارير لبنانية : جورج قرداحي يعلن استقالته من منصب وزير الاعلام

ذكرت تقارير لبنانية ان وزير الاعلام اللبنانية جورج قرداحي قدم استقالته ظهر اليوم الجمعة من منصبه لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
واعلن قرداحي يوم امس الخمس عبر قناة " ام تي في " اللبنانية ، عن نيته بتقديم استقالته اليوم الجمعة .
وافادت اذاعة صوت لبنان، اليوم الجمعة، عن تقديم قرداحي استقالته ، مشيرة الى ان استقالته تأتي لتمهيداً لحل خلاف محتمل مع دول خليجية على خلفية تصريحاته .

3

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 01:34 PM

تقارير لبنانية : جورج قرداحي يعلن استقالته من منصب وزير الاعلام

خالد علي

الرياض

2 1,802

ذكرت تقارير لبنانية ان وزير الاعلام اللبنانية جورج قرداحي قدم استقالته ظهر اليوم الجمعة من منصبه لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
واعلن قرداحي يوم امس الخمس عبر قناة " ام تي في " اللبنانية ، عن نيته بتقديم استقالته اليوم الجمعة .
وافادت اذاعة صوت لبنان، اليوم الجمعة، عن تقديم قرداحي استقالته ، مشيرة الى ان استقالته تأتي لتمهيداً لحل خلاف محتمل مع دول خليجية على خلفية تصريحاته .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021