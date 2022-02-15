٤٠ متحدثًا في ملتقى "التوجهات العالمية" بـ"الجامعة الإلكترونية".. الاثنين المقبل

يناقش أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب ويستضيف أبرز القادة والمبتكرين

تنظم الجامعة السعودية الإلكترونية ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL"، خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2022م؛ حيث يقدم ويناقش أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الإلكتروني عبر التقنيات المبتكرة، ويستضيف أبرز قادة التعليم والمبتكرين من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.



ونوهت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، إلى الرعاية الكريمة لوزير التعليم وجهوده المستمرة في خدمة التعليم والتحول الرقمي، مشيرةً إلى أن الجامعة نظمت الملتقى انطلاقًا من مسؤوليتها العلمية كجامعة رائدة في التعلم الإلكتروني.



وأوضحت الدكتورة الصفدي أن عدد المتحدثين في الملتقى يتجاوز الـ40 متحدثًا ومتحدثة، من خلال 6 جلسات حوارية، و5 محاضرات، و5 ورش عمل، مبينةً أن الملتقى يصاحبه معرض افتراضي يشارك فيه أكثر من 50 شركة عالمية قائدة للتقدم التقني في التعليم والتدريب من 20 دولة، بحيث يوفر المعرض فرصة للمهتمين من جميع أنحاء العالم لتقييم وتجربة منتجات وتقنيات التعلم الإلكتروني المستقبلية.



وأضافت أن الملتقى سيتناول أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والابتكارات والأنماط الحديثة المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز تبادل المعرفة بمساندة الأكاديميين على اكتشاف التغيرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب؛ سعيًا إلى تقديم أحدث الحلول التقنية المبتكرة والإبداعية في مجال التعلم الإلكتروني، إضافةً إلى مراجعة وتقييم منهجيات التعلم الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيق التعلم الإلكتروني.



ودعت رئيسة الجامعة العلماء والباحثين والخبراء والمهتمين في هذا المجال للتسجيل في الملتقى والاستفادة من المحاضرات وورش العمل المصاحبة، وزيارة المعرض الافتراضي الذي سيقام بالتزامن مع الملتقى، عن طريق التسجيل من خلال الرابط: https://gtel.sa/ar/ .



ويعد "GTEL" حدثًا سنويًا لأهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات التي تشكل مستقبل التعلم الإلكتروني؛ حيث يعزز هذا الملتقى تبادل المعرفة، ويساعد الأكاديميين على اكتشاف التغييرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب؛ رغبةً في إنشاء ملتقى يدعم توفير تعليم عالي الجودة وفعال ومتقدم يمكن الوصول إليه على نطاق واسع.