"أعطاك" يحصد المركز لأول في السباق السادس للفروسية بالطائف

مسافته 2000 متر ومجموع جوائزه 120 ألف ريال.. ورعاه "اللهيبي"

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، عصر اليوم، حفل السباق السادس للفروسية والذي أقامه نادي الفروسية بالطائف.

وتكوّن السباق من عدة أشواط كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 2000 متر، وبلغ مجموع جوائزه 120 ألف ريال.

وحصل على المركز الأول الجواد "أعطاك"، لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم، وفي نهاية الشوط سلم "اللهيبي" الكأس لصاحب الجواد الفائز.

ونقل "اللهيبي" تهاني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ" لصاحب الجواد الفائز مبدياً سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة، مشيراً إلى أهمية هذه الرياضة واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم، ومقدماً شكره وتقديره لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم، ومثمناً كذلك جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق، ومتمنياً للجميع التوفيق.