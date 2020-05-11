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شهدت إقبالاً كبيرًا من المتبرعين بمختلف أعمارهم

شاهد بالصور.. محافظ صامطة يتفقد حملة نادي حطين للتبرع بالدم

تفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد سعد القحطاني مساء أمس مقر حملة التبرع بالدم والتي تأتي ضمن مبادرة مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان للتبرع بالدم والتي تنفذها عن طريق الأندية الرياضية بالتعاون مع صحة جازان.



وخلال اللقاء استمع المحافظ لشرح عن الحملة من قبل مدير مستشفى صامطة العام أحمد متنبك والذي ذكر مؤجزًا عن الحملة وما حققته منذ انطلاقها إلى يومها السادس من إقبالاً كبيراً من المتبرعين بمختلف أعمارهم إضافة إلى ما حظيت به من دعم مادي ومعنوي من قبل رئيس نادي حطين الرياضي فيصل هادي المدخلي.



ووجه محافظ صامطة شكره لكل القائمين على هذه الحملة الكريمة وللمتبرعين على تجاوبهم وحضورهم واتباعهم الطرق النظامية للوصول لمقر التبرع، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه.