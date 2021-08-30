تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي الحناكية والمهد هذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً تستمر حتى الـ 6 مساءً.