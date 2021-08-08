في اليوم الأول لطرحه عبر "سكني".. حجز 60% من مشروع "أصالة الجوان"

منطقة الرياض تشهد تنفيذ 25 مشروعًا سكنيًّا توفِّر أكثر من 31 ألف وحدة

تجاوزت اليوم الحجوزات في مشروع "أصالة الجوان"، الذي أطلقته الشركة الوطنية للإسكان، أكثر من 60% خلال الساعات الأولى من إطلاقه عبر مركز سكني الشامل وتطبيق "سكني"، أو المنصة الإلكترونية على الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546988.

وشهد مركز سكني الشامل إقبالاً كبيرًا من مستفيدي برنامج سكني منذ الساعات الأولى من الصباح؛ إذ امتدت الطوابير لمسافات طويلة، وصلت حتى خارج المركز، رغبةً في الظفر بحجز وحدات المشروع الذي يوفر 600 وحدة سكنية من نوع (فيلا، تاون هاوس) بمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي احتياجات الأُسر كافة، إضافة لما تتميز به مشاريع "سكني" من أسعار مناسبة وضمانات متعددة، تمتد بعضها إلى 25 سنة.

وجاءت أرقام الحجوزات التي شهدها المشروع تأكيدًا للدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة؛ لتوفير مزيد من المشاريع المستقبلية، بما يساعد الأُسر على التملك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق السعودية؛ إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع "مرسيه" في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية، تلبي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميزة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

ويقع المشروع على مساحة تتجاوز 183 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع "مرسيه" الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية "الجوان" الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي، على مقربة طرق محورية ورئيسية، يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية، توفر الرفاهية، وبأسعار مناسبة، وبأقساط شهرية ميسرة، إضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 25 مشروعًا سكنيًّا، توفِّر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة، بنماذج وتصاميم عصرية، تشمل فيلات وشققًا وتاون هاوس، منها 13 مشروعًا تحت التنفيذ ضمن ضاحية الجوان التي تُعدُّ كبرى الضواحي السكنية، وتقع في شمال مدينة الرياض على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 30 مليون متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

وسجَّلت ضاحية الجوان نِسَب حجوزات عالية، بنسبة بلغت في بعض المشاريع 100%. وتضم الضاحية مشاريع عدة، هي: (شمس الديار، إسكان الرياض، عمائر الجوهرة، إشراق ليفينج، سرايا النرجس، ديار السعد ومرسيه1)، إضافة إلى مشاريع المرحلة الثانية لمرسيه، وهي (الرابية، نساج تاون، النرجس فيو، سرايا الجوان والمهندية).