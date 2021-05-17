"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1127 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 17 مايو 2021، تسجيل 886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 433980 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1127 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 418914 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7174 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7892 والحالات الحرجة 1377 حالة.