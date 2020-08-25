"كورونا" يضيف 370 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في الجزائر

الفيروس أنهى حياة 10 خلال يوم

أفاد جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء بتسجيل 370 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 42.228 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف "فورار" بأن البلاد سجّلت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1456 حالة وفاة.

وبيّن أن 218 شخصًا غادروا المستشفيات؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29.587 حالة.