القادم من النصر .. الرائد يعلن عن إصابة "آدم" بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الرائد - رسميًا - اليوم الثلاثاء، عن إصابة مهاجم الفريق الكروي الأول، عبد الفتاح آدم المنتقل إليه حديثًا من النصر، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك وفقًا للفحوص الطبية التي ظهرت نتائجها بعد إصابته في مباراة العين ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأشار الرائد إلى أن لاعبه المعار من فريق النصر الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، في حاجة إلى تدخل جراحي، ليبدأ بعد ذلك البرنامج الإعدادي الذي سيعتمده الطبيب المعالج في وقت لاحق.

وهي الإصابة الثانية في الرباط الصليبي التي يتعرض لها لاعب من الرائد، حيث حدث ذلك أيضًا مع عوض خميس في الأيام الماضية، تردد الإصابات عليه، ثم رحل معارًا إلى الرائد، ليدخل مرحلة العلاج مجددًا بسبب قطع في الصليبي.