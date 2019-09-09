هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير

أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.
أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.