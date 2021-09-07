"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي

عرض بياناتها للبيع

ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).

ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.

وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.

من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.