بزيادة 458 حالة اليوم.. وفيات لومبارديا الإيطالية تصل إلى 6818

حصيلة الإصابات في المنطقة وحدها 42161

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات فيروس "كورونا" في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا زاد 458 حالة في يوم واحد إلى نحو 6818.



وبين المصدر أن عدد المصابين بـ"كورونا" في لومبارديا زاد بنحو 1154 حالة إلى 42161 شخصاً، وفقا لـ"رويترز"".

وهذه الزيادة في الحالات أقل بكثير من عدد 1592 حالة جديدة المسجل يوم أمس و2117 حالة أول أمس.

وسجلت لومبارديا أمس 416 حالة وفاة.