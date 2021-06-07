"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة على عسير

حالة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 11:34 AM

حالة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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