"العبدالعالي": عدد من إصابات "كورونا" سببها تجمع عائلي لـ30 شخصاً

متحدث "الصحة" يجدد التحذير من خطورة عدم التقيد بالإرشادات

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التحذير بقوة من خطورة التجمعات والاجتماعات العائلية فيما يتعلق باحتمالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال المتحدث: بعض الحالات التي رُصدت مؤخراً ارتبطت بتجمعات واجتماعات أسرية كبيرة بطريقة خاطئة، ولدينا حالات نعرفها اليوم من التقصي الوبائي مرتبطة بتجمع عائلي لـ30 شخصاً أو أكثر.

وأضاف: فيما يتعلق بالانتشار والرصد والفحص الموسع، فقد تمت ملاحظة حالات من عدم التقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية والامتناع عن التواجد في تجمعات، مما يؤدي إلى ظهور حالات.

وأضاف: بعض الحالات التي رُصدت مؤخراً ارتبطت بتجمعات واجتماعات أسرية مكثفة بطريقة خاطئة تخالف النصائح والتعليمات، كما لاحظنا ارتفاعاً في معدل الحالات لدى الإناث والأطفال، كما أن النسب بين المواطنين في ارتفاع، وهذا يدل على أن هناك أنشطة تمارَس بشكل سلبي وخاطئ وهذا أمر مؤسف.

وأردف: نحذر بقوة من الوجود داخل الأسر بعدد كبير والخروج من المنزل لغير الضرورة، أو عدم التقيد بالاشتراطات المتعلقة بالسلوكيات الصحية، خاصة نظافة اليدين، وما يتم تناوله، والبعد عن ملامسة الأسطح، وكل هذه الأمور مهمة جداً.