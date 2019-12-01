"العوهلي": نتعهد بمواصلة السعي في توطين 50% من الإنفاق العسكري

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية هنّأ القيادة الرشيدة بذكرى البيعة

رفَع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد.

وقال "العوهلي" بهذه المناسبة: "نؤكد ولاءنا بتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما- حيث تحفزنا هذه الذكرى لتقديم المزيد ولمضاعفة جهودنا في قيادة تطوير قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلية؛ بما يدعم استقلالية الوطن وأمانه وازدهاره".

وأردف بقوله: "نحن في الهيئة العامة للصناعات العسكرية نتعهد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمواصلة السعي بخطى ثابتة في مسيرة توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري عبر تطوير إطار تنظيمي مُحكم يعزز شفافية القطاع ويستقطب الاستثمارات إليه، ويُعزز الاستفادة من توحيد قوة المملكة الشرائية في المجال لإعطاء الأولوية للتوطين ورفع كفاءة الإنفاق، وبناء الإمكانات التقنية والبحثية والكفاءات السعودية".

وفي ختام تصريحه، سأل المهندس أحمد العوهلي الله تعالى أن يحفظ ويسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبلادنا المباركة وجنودنا البواسل.