إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

برتبة "رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي" للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة "رقيب – وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.