"دهانات الجزيرة" توزع 70 ألف وجبة إفطار في المملكة خلال شهر رمضان

ضمن مبادرتها الاجتماعية.. وبالتعاون مع جمعيات خيرية وفِرَق تطوعية

ضِمن مبادراتها الاجتماعية، قامت "دهانات الجزيرة"، بتوزيع أكثر من 70.000 وجبة إفطار صائم على مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، ضمن حملة "مبارك عليكم الشهر"؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والفِرَق التطوعية في نقاط وأماكن مختلفة، شاملة عددًا من المطارات والطرقات العامة والأحياء السكنية والمراكز الصحية، مع توخي الإجراءات الصحية والاحترازية، ويأتي ذلك امتدادًا للأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقوم بها الشركة على مدار العام.

وأكد عبدالله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، استمرار مساهمة الشركة في الخدمة المجتمعية؛ لافتًا إلى حرصها على تلمس أداء دورها وواجبها كشركة وطنية رائدة ضمن منظومة القطاع الصناعي في المملكة، وتأكيدًا لالتزامها نحو المجتمع.

ووجّه شكره وتقديره للجمعيات الخيرية المشاركة بالبرنامج ولجهود المتطوعين الذين قاموا بتوزيع وجبات الإفطار على شرائح مختلفة من الصائمين، تعزيزًا لقيم الإخاء والتكافل والتعاضد الاجتماعي ودعم الجهود والمشاريع الخيرية.

واستعرضت "دهانات الجزيرة" جهودها في حملة تفطير الصائم في مختلف مناطق المملكة في هذا الفيديو.