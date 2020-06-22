هل تنتقل عدوى كورونا بالطعام؟.. عسيري: هذه طرق الانتقال والاحتمالات

سؤال أجاب عنه الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة

لم يستبعد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن يكون تناول الطعام الملوّث إحدى وسائل انتقال العدوى بفيروس كورونا لسبب أن جزءاً من المرضى يصابون بالإسهال، لكنه أكّد أنه لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

وفي التفاصيل، نفي عسيري في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أمس، أن يكون تناول الطعام سبباً في الإصابة بالمرض حتى الآن، مستدركاً: لكن لا يمكن استبعاده؛ لأن جزءاً من المرضى يصابون بإسهال، وقد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل لنقل العدوى بالفيروس، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

جاء ذلك في رده على تساؤل للقناة يقول: مع العودة للحياة الطبيعية أمس الأحد بدأ نشاط المطاعم من جديد، هل من الممكن ان تنتقل العدوى بفيروس كورونا المستجد من نفس الطعام؟ وأجاب عسيري "لا، الفيروس في مجمله إصابات تنفسية تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتطاير من الشخص المصاب، قد ينتقل عن طريق الأسطح الملوّثة بلمس شيء ملوّث ثم لمس الفم والعين هذه قد تحدث لكنها أقل بكثير من الانتقال التنفسي".

وأضاف "تناول الطعام بحد ذاته عن طريق الجهاز الهضمي ليس سبباً معروفاً للإصابة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاده لأن جزءاً من المرضي يصابون بالإسهال، وهذا يعني قد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن".