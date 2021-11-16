"تقنية جدة" للبنين تواصل القبول لبرامج البكالوريوس الصباحية للفصل التدريبي الثاني 1443 هـ

التسجيل يستمر إلكترونيًا على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة حتى 12 من ظهر غدٍ

تواصل الكلية التقنية بجدة للبنين استقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحية للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل عسلي أن القبول يستمر إلكترونيًا على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ حتى الساعة 12 من ظهر غدٍ الخميس، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء 18 ربيع الآخر ولمدة ثلاثة أيام، مؤكدًا أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الهجري الجاري وتستمر أربعة أيام وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وكشف "عسلي" عن التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية والتي تشمل: القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد ، الإدارة العامة، والمحاسبة، مشددًا على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول من خلال الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين أو الإيميلات الخاصة بهم.