أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" ينهي حياة 415 إيرانياً جديداً

تسجيل 6824 إصابة في آخر 24 ساعة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إيران سجلت 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، وهذا أعلى عدد وفيات في يوم واحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في إلى 33714.

وأضافت أن الوزارة سجلت 6824 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 560 ألف إصابة، وفقاً لـ "رويترز".

وهذه أعلى حصيلة وفيات يومية تسجل منذ الإعلان عن أولى حالات كورونا في فبراير الماضي، حيث بدأت أعداد المتوفين والمصابين بالارتفاع بشكل كبير خلال الأيام الماضية.