شاهد.. شجرة معمرة تنذر بخطر مهدّدة مرتادي طريق بـ "شرائع مكة"

احتلت ثلثي الطريق ولامست أغصانها الأسفلت وباتت موقفاً للمركبات

ناشد عددٌ من مرتادي أحد طرق مخطط 3 بالشرائع، بضرورة تدخل الجهة ذات العلاقة وإزالة شجرة معمرة حجبت الشارع وأسدلت أوراقها، مشكّلة خطراً بعد أن لامست أغصانها أسفلت الطريق، تاركة تخوفاً من سقوطها في أي لحظة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.

"سبق" تجاوبت مع مناشدة الأهالي ووثّقت صورة الشجرة المعمرة التي تجاوزت ثلث مساحة الشارع؛ حيث اتخذ بعض الأهالي الشجرة موقفاً لمركباتهم للاستفادة من ظلالها لتقي مركباتهم حرارة وأشعة الشمس.