"الندوة" توزع أكثر من 8000 وجبة إفطار على الصائمين في السنغال

اغتنامًا لأيام الشهر المبارك سارع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال بتقديم وجبات إفطار وسلال غذائية ووجبات ساخنة على الصائمين في العاصمة دكار، وغيرها من الأقاليم القريبة؛ حيث استفاد من المشروع ما يزيد على (8000) صائم.
وأشار مدير مكتب الندوة في السنغال إلى أن عملية التوزيع دُشنت بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير حسن جوب، الذي ثمن جهود الندوة وعطاءها المتواصل لخدمة الشعب السنغالي.
جدير بالذكر أن مئات من الفقراء والمحتاجين والأيتام والمدارس القرآنية ومساجد الندوة ومراكزها وبعض الجمعيات المحلية وبعض منسوبي البلديات؛ استفادوا من المشروع.
وعبّر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم على الدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، ورفعوا أكفَّ الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب.الندوة العالمية للشباب الإسلامي السنغال
المستفيدون عبروا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا
اغتنامًا لأيام الشهر المبارك سارع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال بتقديم وجبات إفطار وسلال غذائية ووجبات ساخنة على الصائمين في العاصمة دكار، وغيرها من الأقاليم القريبة؛ حيث استفاد من المشروع ما يزيد على (8000) صائم.
وأشار مدير مكتب الندوة في السنغال إلى أن عملية التوزيع دُشنت بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير حسن جوب، الذي ثمن جهود الندوة وعطاءها المتواصل لخدمة الشعب السنغالي.
جدير بالذكر أن مئات من الفقراء والمحتاجين والأيتام والمدارس القرآنية ومساجد الندوة ومراكزها وبعض الجمعيات المحلية وبعض منسوبي البلديات؛ استفادوا من المشروع.
وعبّر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم على الدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، ورفعوا أكفَّ الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب.