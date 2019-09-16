بالفيديو.. لماذا انفجر "رونالدو" باكياً خلال لقاء تلفزيوني؟

بعد مشاهدته مقطعاً قصيراً خلال مقابلة مع الصحفي "مورغان"

انفجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (الدون)، بالبكاء خلال مقابلة تلفزيونية صوّرت مساء الأحد، لصالح إحدى الشبكات البريطانية قبل بثها للجمهور.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورغان، لبرنامجه "صباح الخير يا بريطانيا"، والذي يبث عبر "شبكة ITV"، ويذاع الثلاثاء دخل "رونالدو" في حالة من البكاء الشديد بعد عرض فيديو قصير يضم صوراً لوالده المتوفى منذ نحو 14 عاماً.

واحتوى الفيديو القصير على بعض الكلمات القليلة، التي يتحدث خلالها والد "رونالدو" عن "الدون" وفخره بإنجازاته، بينما لم يكن اللاعب قد وصل إلى حقبته الذهبية مع ريال مدريد.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد غالبت اللاعب دموعه بعد عرض لقطات لوالده الراحل خوسيه دينيس أفييرو، الذي كان مدمناً للكحوليات، وتوفي بسبب فشل في وظائف الكبد عام 2005 وعمره حينذاك 52 عاماً.

وقال "رونالدو" بعد أن مسح دموعه معتذراً: "أسف... لم أشاهد هذا الفيديو من قبل.. لقد كان مذهلاً".

وأضاف: "كنت أعتقد أن هذه المقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم أرَ هذه الصور من قبل، ويجب أن تكون لديّ نسخة منها من أجل أن أريها لأولادي وعائلتي، لم أتحدث مع والدي كثيراً، ولم أكن ألتقيه كثيراً، كان مدمناً للخمر، وتوفي وعمري 20 عاماً".

ويواصل النجم البرتغالي تألقه في الملاعب الأوروبية سواء مع فريقه "يوفنتوس" الإيطالي، الذي انتقل إليه في الموسم الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني، أو مع منتخب البرتغال، الذي يقوده بشكل رائع في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020".