تقرير: عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية سيرتفع لـ30 مليونًا في 2022

قال: كل فرد بالمملكة سيحظى بـ5.4 جهاز متصل بالشبكة.. الأسرع نموًّا

توقّعت شركة سيسكو أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول العام 2022، يعيش منهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفتت الشركة عن تقريرها الخاص بمؤشر الشبكات المرئية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط وإفريقيا هي الأسرع نموًّا عالميًّا في حركة مرور بيانات الإنترنت بنسبة نمو تبلغ 41% بين العامين 2017 و2022؛ حيث سيصل عدد مستحدمي الإنترنت بالمملكة في العام 2022 إلى 30 مليون مستخدم.

وكشف التقرير أيضًا عن مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو بأربعة عوامل رئيسية متوقعة لنمو حركة بروتوكول الإنترنت في المملكة وعموم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022.

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت

وتتوقع سيسكو أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية سيرتفع من 24 مليون نسمة في العام 2017 إلى 30 مليون نسمة بحلول العام 2022؛ مما يعني أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة سترتفع إلى 82.6% من سكانها، مقارنة بنسبة 73.2% من سكانها في العام 2017.

ارتفاع عدد الأجهزة المتصلة

وأوضحت "سيسكو" أن عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة سيصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المملكة وحدها سيزداد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة ومنافذ الاتصال بها بنحو 83.3 مليون جهاز واتصال بحلول العام 2022؛ ليصل مجموعها إلى نحو 194.2 مليون جهاز؛ حيث سيحظى كل فرد بالمملكة على ما يعادل 5.4 جهاز مرتبط بالشبكة.

وأضافت: سيكون للأجهزة غير الحاسوبية الحصة الأكبر في رفع معدلات حركة مرور البيانات؛ نتيجة نمو الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) بأعلى المعدلات، وتليها الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وتتوقع شركة سيسكو أن يؤدي تعزيز الاتصال إلى إيجاد فرص جديدة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المنازل الذكية.

زيادة السرعات

وتتوقع "سيسكو" في تقريرها أن تتضاعف سرعة اتصالات النطاق العريض في السعودية بأكثر من ثلاث مرات من العام 2017 إلى العام 2022؛ حيث -وحسب التقرير- تزداد السرعة من 12.2 ميجابت في الثانية في العام 2017 إلى 41.2 ميجابت في الثانية بحلول العام 2022؛ لتمكين الشركات والأفراد من العمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل.

وباستمرار ارتفاع سرعة الاتصال فإن عمليات تنزيل الملفات الكبيرة التي كانت تتطلب ساعات، لن تحتاج عندها إلى أكثر من دقائق أو لاحقًا إلى أكثر من ثوان. ويتوقع حينها أيضًا أن يرتفع معدل حركة بيانات الإنترنت التي يولدها المستخدم في المملكة العربية السعودية شهريًّا إلى 40 جيجابايت بزيادة تبلغ 68% مقارنة بمعدل العام 2017، أما معدل حركة البيانات التي تولدها المنازل في المملكة فسترتفع بنسبة 196% خلال الفترة ذاتها.

زيادة المحتوى والتطبيقات

وكشف التقرير كذلك أن تتشكل حصة المحتوى الغني بالوسائط والملفات المكتظة بالبيانات بنسبة 85%، من حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في المملكة بحلول العام 2022؛ مرتفعة من حصة تبلغ نسبتها 70% في العام 2017؛ بسبب الزيادة المتوقعة في حركة مرور بيانات الإنترنت الغنية بالوسائط التي تبلغ 15% إلى النمو السريع لخدمات بث الأفلام والتلفاز وتدفق الموسيقى على الإنترنت، بالإضافة إلى ارتفاع شعبية الألعاب عبر الإنترنت في السعودية، وسيؤدي ذلك الارتفاع في شعبية الألعاب عبر الإنترنت إلى ارتفاع حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت الناتجة عن الألعاب في المملكة بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بأرقام العام 2017.

ومن جانبه؛ فقد قال المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه: إننا في شركة سيسكو نعلم أن حجم الإنترنت ينمو بشكل كبير؛ وذلك نتيجة لمواصلة المملكة الاستثمار في البنى التحتية والعمل على تنمية اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وفق رؤية السعودية 2030؛ فإن الإنترنت الأسرع والأقوى سيفتح آفاقًا غير مسبوقة للأفراد ومختلف القطاعات التجارية والصناعية، ويمثل التحول الرقمي قوة حيوية للنمو الاقتصادي؛ لذلك على الشركات أن تتبنى عقلية مبتكرة واستباقية.

ولفت "فقيه" أن هجمات الحرمان من الخدمة، قد تمثل ما يصل إلى 25% من إجمالي حركة الإنترنت في البلاد خلال حدوثها، ومن خلال تطبيق آليات الحماية المناسبة تستطيع الشركات أن تحمي ذاتها خلال التسلسل الكامل للهجوم قبل الهجوم وأثناءه وبعده.

وأضاف: في دولة مثل السعودية التي تتبنى الابتكار؛ فإن الإنترنت ما زال يغير حياتنا بطرق مختلفة، وإدراكًا للتغييرات التي تحدث على الشرق الأوسط وإفريقيا؛ على الحكومة وصانعي السياسات ومقدمي الخدمات مواصلةُ توحيد جهودهم لإنشاء خدمة إنترنت يسهل وصول الجمهور إليها، ومحمية بإطار آمن يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.