الكويت تسجل 587 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالتا وفاة ترفعان حصيلة الضحايا إلى 607

سجلت الكويت 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104568 حالة، بينما سُجّلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 607 حالات.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7912 حالة.



وأوضح أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4014 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 742797 فحصًا.



وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 538 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 96049 حالة.