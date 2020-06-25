حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام

أُصيب بكدمات متفرقة أدخل على إثرها في التنويم

تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.

وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 12:30 AM

أُصيب بكدمات متفرقة أدخل على إثرها في التنويم

حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.

وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.

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