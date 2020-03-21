المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.فيروس كورونا الجديد
تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.