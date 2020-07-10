المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.